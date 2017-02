Policiais recapturam mais um foragido do Compaj

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) recapturaram na manhã desta quarta-feira (1) o foragido do Sistema Penitenciário do Amazonas, Fábio Moraes Custódia, 35, na rua Sálvia, beco da Paz, s/n, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. A ação foi coordenada pela equipe da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (SEAOP), após envio de denúncias ao 181 da SSP-AM.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, Fábio, que era do regime semiaberto, não reagiu à prisão. “Quando a equipe chegou ao local da denúncia, Fábio estava com a família e não reagiu à prisão”, comentou Amaral.

Fábio responde pelo crime de tráfico de drogas e será encaminhado ao Compaj novamente. Ele estava foragido do sistema penitenciário há quatro meses.

Com a prisão de Fábio, somam-se 115 recapturados até hoje, sendo 95 do da fuga do dia 1° e 20 de outras fugas.