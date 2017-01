Policiais recuperam veículo roubado após perseguição na zona Leste da capital

Maxom dos Santos Rosas, 26, foi preso em flagrante por volta das 18h deste sábado (28), após ter roubado uma motocicleta na rua Fábio Lucena, Bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital.

De acordo com informações do Aspirante PM R. Oliveira, Supervisor de Área das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a motocicleta foi localizada por meio de um rastreador, cerca de uma hora e meia, após o veículo ter sido roubado. Maxon foi localizado a mais de 20 quilômetros do local do roubo. O criminoso tentou fugir, mas durante uma perseguição ele foi encurralado pelos policiais e se entregou.

Maxom dos Santos estava com uma arma de fabricação caseira, calibre 28, duas munições intactas e R$ 295,00 em dinheiro. A motocicleta foi recuperada e entregue ao proprietário. O acusado foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e flagranteado por porte ilegal de arma de fabricação caseira, direção perigosa e roubo de veículo.