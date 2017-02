A Policlínica Gilberto Mestrinho, localizada no Centro de Manaus, sofreu um princípio de incêndio na manhã dessa sexta-feira (03).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um ar condicionado teve um curto circuito e suas partes plásticas derreteram caindo sobre algumas cadeiras. Não houve registro de vítimas, as cadeiras foram afastadas e não houve propagação das chamas.