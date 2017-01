Porte ilegal de arma de fogo – Rapaz é preso em flagrante

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Demetrius Queiroz, cumpriu na manhã desta sexta-feira, dia 27, por volta das 11h30, na Rua Edson Vieira Alves, bairro Novo Aleixo, zona Norte, mandado de prisão por tráfico de drogas em nome de Erick Batista, 26, conhecido como “Dadinho”.

De acordo com a autoridade policial, durante a ação a equipe do 8º DIP encontrou na casa de Erick uma pistola 380 com um cartucho contendo uma munição. Com ele foram apreendidos, ainda, R$ 4,7 mil em espécie e um aparelho celular.

Conforme Demetrius Queiroz, “Dadinho” teria envolvimento no homicídio de um integrante de facção criminosa que atua no Estado. Além de ter sido cumprido mandado de prisão por sentença judicial condenatória por crime de tráfico de drogas, Erick foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele será submetido a Audiência de Custódia e, ao término dos procedimentos cabíveis, será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.