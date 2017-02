Porto de Parintins é reaberto

Na tarde desta sexta-feira (03), por volta de 14 horas, a Marinha do Brasil, através do agente fluvial Marcelo Barrios Lucio, autorizou a reabertura do Terminal Hidroviário de Parintins com a emissão da portaria de colocação de tráfego do porto. A liberação foi emitida depois que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), HAIMOC e Prefeitura de Parintins fazerem todas as exigências feitas pela Capitania dos Portos.

Após a reabertura, a primeira embarcação a utilizar o porto para desembarque foi a lancha Estrela de Nazaré, trazendo entre os passageiros o prefeito Bi Garcia e o vice-prefeito Tony Medeiros.

Presente durante o anúncio da liberação por parte da Capitania, o secretário municipal de Obras, Mateus Assayag, enaltece a importância da reabertura do terminal portuário. “Com certeza volta a principal porta de entrada e saída dos parintinense e dos visitantes que diariamente visitam a nossa cidade. É uma satisfação porque fizemos parte dessa luta, fizemos parte dessa força tarefa juntamente com todos os órgãos envolvidos para que hoje esteja aberto com todas as operações”, ressalta.

Com a finalização da reforma que elevou as treliças do porto e correção das pendências constatadas, todas as operações de embarque e desembarque no porto estão liberadas pela Capitania dos Portos.