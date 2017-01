Prazo de inscrição ao Sisu foi prorrogado

O prazo de inscrição no Sisu foi prorrogado para até as 23h59 de domingo. O Ministério da Educação anunciou a alteração após o ministro ter admitido que os programas atraem muitos interessados e que, em alguns momentos, os sistemas do ministério enfrentam dificuldade de demanda.

PROBLEMA

No caso do Sisu, desde que foram abertas as inscrições, terça-feira, estudantes reclamaram que não conseguiam fazer sua inscrição para disputar uma das mais de 230 mil vagas de graduação. Ontem, o governo disse que os problemas foram resolvidos.

MANTIDO

Apesar da prorrogação no prazo para inscrição, o resultado está mantido para segunda-feira. As inscrições são feitas no site http://sisu.mec.gov.br/.