‘Pré-natal’ do Lappa acontece nesta sexta

Dando continuidade á programação natalina, o Lappa promove nesta sexta (23) o seu ‘Pré-Natal’. A partir das 21h, a mistura de sertanejo e pagode com o cantor Marcio Cigano e o grupo Freelance, vai agitar a casa localizada na rua Rio Mar, nº 98, no Vieiralves.

O repertório de Marcio Cigano terá canções dos maiores sucessos da atualidade: Marília Mendonça e Wesley Safadão. Já o Freelance terá duas novidades essa noite: o retorno do músico Samuel Ferreira (voz e pandeiro) e um bloco no set-list, de músicas da cantora manauara Márcia Fellipe, que vem se destacando no cenário nacional, como “a nova voz do Forró Eletrônico”.

O Público que será recepcionado com drinks’ de frozen até ás 23h, poderá ainda participar dos “Jogos Alcoólicos” e interagir com a “mamãe noel” e a “tequileira” nos intervalos dos shows.

A entrada para o evento custa R$ 30, mas quem quiser gratuidade até 23h, basta colocar o nome na lista VIP, disponível na página do facebook (fb.com/barlappa) e no Instagram (@lappavieiralves).

‘Natal do Lappa’

A casa noturna também oferece uma ótima opção de balada no domingo de Natal (25). Iniciando ás 17h, o espaço recebe o grupo D’ Samba, o cantor Marcio Cigano e o DJ’s Aguila e Fernando Araújo. Além de doses de frozen liberadas até ás 19h, a ‘rolha’ custará R$ 50 até esse mesmo horário. O Ingresso será R$ 30, mas quem colocar o nome na lista VIP não paga até 19h.