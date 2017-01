Preço de gasolina, diesel e etanol atinge o maior valor em 1 ano

Os preços médios da gasolina, diesel e etanol subiram na semana e atingiram valores maiores do que os registrados no ano passado – pelos dados são da Agência Nacional de Petróleo.

GASOLINA

O preço médio da gasolina no Brasil subiu pela 2ª semana seguida e atingiu R$ 3,77 ontem. Na semana, a alta foi de 0,29% e o aumento acumulado em 2017 é de 0,48%. Em Minas, o preço médio da gasolina foi de R$ 3,84, alta de 0,52%.

DIESEL

O valor médio do diesel atingiu R$ 3,08 por litro no país, uma alta de 1,28% na semana. Já etanol subiu 1,75%, para R$ 2,91, de acordo com a Agência de Petróleo. Os dados mostram que nas últimas 7 semanas, o valor da gasolina subiu 2,95%.