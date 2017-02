Prédio da Prefeitura de Amaturá é interditado por condições precárias, veja a situação;

Prefeitura de Amaturá

O prefeito Joaquim Corado do município de Amaturá, localizado a 909 km (linha reta), região do Alto Solimões, decretou a interdição do imóvel onde funciona a Prefeitura Municipal de Amaturá. De acordo com o decreto, o prédio não oferece condições de conforto e higiene para os servidores.

O prédio está com os sistemas hidráulico e elétrico deteriorados. Os banheiros não funcionam, o do gabinete do prefeito não tem vazo sanitário, e os demais estão interditados por falta de água. A cozinha não possui pia. Até o mês passado não havia caixa d’água para abastecer o prédio.

Os arquivos da Prefeitura, decretos, portarias e fichas funcionais dos servidores estão amontoados no chão do de uma sala.

Com a interdição, a sede da Prefeitura de Amaturá vai funcionar provisoriamente no antigo seminário, localizado ao lado da Igreja de São Cristóvão.