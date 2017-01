Prefeito de Parintins  decreta estado de Emergência Financeira e Administrativa 

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB) decretou em caráter emergencial de 90 dias, Estado de Emergência Financeira e Administrativa no Município de Parintins.

A justificativa é o caos na saúde pública, abandono de praças, sucateamento das máquinas na secretaria de obras, ruim funcionamento do matadouro público, falta de documentos e equipamentos nas secretarias, fechamento do Hospital Padre Colombro e outras Unidades de Saúde, entre outros argumentos.

O documento foi assinado e publicado no último (05), no Diário Oficial do Amazonas.