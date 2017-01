Prefeito e ciclistas debatem segurança no trânsito e campanha de sensibilização

“Mais segurança e menos mortes no trânsito”. Este foi o pedido apresentado nesta segunda-feira, 30 de janeiro, por grupos de ciclismo da cidade em reunião com o prefeito em exercício Marcos Rotta, na sede da Prefeitura, na Compensa, zona Oeste. Na pauta, estavam políticas públicas para a área, acessibilidade e mobilidade urbana.

A reunião abriu amplo canal de diálogo com os representantes de centenas de ciclistas que utilizam diariamente as vias da cidade, resultando em duas propostas bem práticas e imediatas: o lançamento, dentro de até 30 dias, de uma ampla campanha de sensibilização para o respeito à vida no trânsito; e a criação de um assento para o segmento junto ao Comitê de Políticas Públicas, que vai ter à frente Marcos Rotta, além de representantes de diversas secretarias e da sociedade civil organizada.

Segundo o prefeito em exercício, Marcos Rotta, a campanha publicitária vai usar todos os canais e mídias virtuais, além de TVs, material impresso e vai ser de média e longa duração. Rotta lembrou ainda que os ciclistas estão todos os dias nas ruas e os grupos de pedal têm longa experiência neste modal.

“É hora de começar uma política de trânsito que seja benéfica para todos e a Prefeitura colocará as ferramentas que dispõe para tornar isto possível”, disse Rotta.

Para o coordenador do grupo Pedala Manaus, Paulo Aguiar, o encontro representa a esperança para que o Poder Público entenda a importância da bicicleta no trânsito da capital. Segundo dados dos ciclistas, tendo como fonte o Ipea/2012, 4% da população usa bicicleta e são feitas diariamente 27 mil viagens na malha viária.

Quanto à participação no futuro comitê, o representante do Pedala afirma ser de extrema importância ter essa cadeira representando quem anda de bicicleta, para que as autoridades tenham a visão real de quem pedala na cidade.

“Nós vamos poder passar aos técnicos, para as secretarias, a visão de quem anda realmente de bicicleta” , disse Paulo Aguiar.

A intenção é humanizar cada vez mais a ligação entre os agentes envolvidos no trânsito, pedestres e ciclistas, motociclistas e motoristas de todas as categorias, para que se tenha mais segurança nas vias e quem pedale sinta-se seguro.

Além dos representantes dos grupos, participaram do encontro o diretor-presidente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Franklin Pinto, o secretário municipal de Comunicação, Marcos Santos, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Cláudio Guenka, o vice-presidente do órgão, engenheiro Telamon Firmino, e o diretor de Planejamento Urbano, arquiteto Laurent Troost.