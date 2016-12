Prefeito e vice são diplomados e destacam ações prioritárias da nova gestão

Na tarde desta segunda-feira, 19 de dezembro, foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e estão aptos a tomar posse em seus respectivos cargos públicos, o prefeito Arthur Virgílio Neto, o vice Marcos Rotta e os vereadores eleitos na eleição municipal deste ano. A cerimônia de diplomação aconteceu no teatro do Centro Educacional Século, na zona Oeste da capital.

Durante o evento, o prefeito destacou as ações prioritárias para a nova gestão, que será focada ainda mais na redução do custeio da máquina pública. Só assim, conforme o prefeito, Manaus manterá a saúde financeira e continuará com a sua capacidade de investimento. Ele também falou sobre a infraestrutura da cidade.

O prefeito ressaltou, ainda, a importante parceria entre o seu partido, o PSDB, com o PMDB, partido do vice-prefeito Marcos Rotta e do presidente Michel Temer. De acordo com ele, esta união é fundamental para a captação de recursos junto ao Governo Federal. “Um episódio foi da luta, o outro episódio foi da vitória, o episódio terceiro agora é o de trabalho, é da resposta as demandas da cidade”

Para o vice-prefeito, Marcos Rotta, essa não é apenas uma união de partidos, mas uma união em favor da cidade de Manaus. “Fico muito satisfeito em estar ao lado de um político de grande experiência, ao mesmo tempo em que poderei retribuir toda a confiança em mim depositada”

Durante entrevista à imprensa, o prefeito afirmou que estão previstas algumas mudanças no secretariado municipal que, segundo Arthur Neto, serão para ajustar a administração do Executivo Municipal com aquilo que a população espera. “Quando a gente é critico com relação ao nosso próprio passado é por que a gente quer ser de fato avançado e de fato vitorioso para Manaus no futuro”

A cerimônia de posse do prefeito está marcada para a tarde do o dia 1º de janeiro e acontecerá no Teatro Amazonas.