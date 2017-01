Prefeitura abre inscrições para educação de adultos e idosos

Estão abertas as inscrições para adultos e idosos interessados em cursar o 1° segmento do Ensino Fundamental. As aulas vão ser ministradas no período da tarde, no auditório da Unidade Básica de Saúde (UBS) Japiim, localizada na rua 31 de Março, no conjunto 31 de Março, zona Sul.

O curso faz parte do Programa Municipal de Escolarização do Adulto e do Idoso (Promeapi), criado em 1999 pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) com o objetivo de oferecer o Ensino Fundamental (1° segmento) a adultos a partir de 35 anos e idosos, que não concluíram o Ensino Fundamental ou não foram alfabetizados.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai ser parceira e vai apoiar na contribuição da autonomia e independência dos idosos, a fim de fortalecer a interação social e estimular a manutenção de uma vida ativa e saudável.

Segundo a responsável pelo Programa Saúde do Idoso do Distrito de Saúde Sul, Maria das Dores, a educação é fundamental para a melhoria da qualidade de vida e para que as ações de prevenção e promoção em saúde tenham resultados positivos. “As inscrições estão sendo feitas na sede do distrito de saúde sul e precisamos fechar essa turma até o dia 5 de fevereiro.”

As aulas começam em fevereiro, assim que houver o preenchimento das 25 vagas necessárias para a formação das turmas. Os interessados podem buscar mais informações na UBS Japiim, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, ou pelo telefone 98115-6458 e e-mail [email protected]