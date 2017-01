Prefeitura afasta risco de febre amarela em Manaus com vigilância e imunização

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura , não há risco de surto de febre amarela em Manaus, como vem acontecendo no estado de Minas Gerais. A afirmação foi feita pelo secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, em reunião com a equipe de técnicos da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e coordenação de Imunização realizada nesta terça-feira, 17 de janeiro. Há 10 anos a capital amazonense não registra casos da doença.

A garantia, segundo ele, está no trabalho de prevenção que é realizado pela Semsa, principalmente com relação à vacinação, oferecida nas 182 Unidades Básicas de Saúde localizadas em todas as zonas da cidade.

“A vacina é a forma mais eficaz de prevenir a febre amarela e o alerta é válido para todos”, diz o secretário.

Além das doses existentes nas UBSs, a Secretaria Municipal de Saúde tem um estoque extra de 30 mil doses. No período de 2013 a 2016 a Semsa aplicou 647.127 doses da vacina contra a febre amarela, entre doses únicas, doses iniciais e revacinação.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura e só pode ser aplicada a partir dos nove meses de idade.

O calendário de rotina prevê a aplicação de uma nova dose da vacina a cada 10 anos, a imunização também é recomendada para pessoas que irão viajar para outros países, de acordo com as orientações contidas no Regulamento Sanitário Internacional.