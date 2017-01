Prefeitura conclui edital 2017 do Bolsa Universidade

A Prefeitura de Manaus encerrou, na tarde desta sexta-feira, 20 de janeiro, o cronograma do edital 2017 do Programa Bolsa Universidade (PBU). A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) finalizou a entrega de documentos do segundo remanejamento e consolidou, com todas as etapas, mais de 6 mil novos estudantes de baixa renda beneficiados.

No total, foram 43.761 inscritos para 13.013 vagas distribuídas nas Instituições de Ensino Superior (IES) privadas que aderiram ao edital do programa.

Paulo Vieira, de 49 anos, vai cursar Tecnologia em Segurança do Trabalho, ele não escondeu a satisfação de ter sido contemplado. “Entre os mais de 40 mil estudantes, consegui na quarta chamada. Achei que não seria contemplado, mas agora vou poder aproveitar a oportunidade”

A novidade deste ano em relação aos certames anteriores foi a ampliação em 90% do número de benefícios integrais e parciais, de acordo com a Espi. Entre 2013 e 2016, a Prefeitura já havia contemplado 45.847 estudantes da capital.