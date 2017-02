Prefeitura de Manacapuru abre processo seletivo com salários de até R$ 2.436,20

Manacapuru

A Prefeitura de Manacapuru lançou um processo seletivo simplificado para contração temporária e formação de cadastro de reserva, nesta terça-feira (31). A seleção é para Secretaria Municipal de Educação (Semed). Ao todo, 396 vagas foram disponibilizadas. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior. Os salários são de até R$ 2.436,20.

Edital do Processo Seletivo da Semed de Manacapuru

Sobre as vagas

Para nível fundamental são ofertadas vagas para os seguintes cargos: duas vagas para auxiliar de almoxarifado, 64 vagas para auxiliar de serviços gerais, condutor de lancha uma vaga, cozinheira marítima uma vaga, merendeira 49 vagas, motorista nove vagas e vigia 20 vagas.

A exigência para a única vaga de técnico de contabilidade é que o candidato precisa ter Curso Técnico de Contabilidade.

São ofertadas para nível superior 52 vagas para professor de educação infantil, 148 vagas para professor de ensino fundamental, seis vagas para professor de educação indígena, uma vaga para bibliotecário e uma vaga para engenheiro civil.

Ainda são disponibilizadas para cargos de nível médio 39 vagas para assistente administrativo, uma vaga para digitador uma vaga e uma para office boy.

As remunerações variam entre R$ 937 e R$ 2.436,20. O processo seletivo terá da análise e pontuação a partir da análise do currículo profissional de caráter eliminatório e classificatório.

Inscrições

O período de inscrições é de 13 a 17 de fevereiro, das 8h às 17h. Não haverá pagamento de taxa de inscrição.

As inscrições serão recebidas na sede do Grêmio Recreativo dos Cabos e Soldados de Manacapuru, localizado à Rua Etelvina Gadelha, Nº 1.017, bairro São José, em Manacapuru.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável uma vez, por igual período, a contar da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas.