Prefeitura de Manaus recebe empresários do sistema transporte coletivo

O prefeito em exercício, Marcos Rotta, recebeu, nesta sexta-feira, dia 20, empresários do sistema de transporte coletivo. O encontro ocorreu na sede da prefeitura, na Compensa, zona Oeste. Na quarta-feira, dia 18, um dia após a greve de ônibus, o prefeito já havia reunido com representantes dos trabalhadores rodoviários.

Na pauta do encontro, Rotta apresentou as reivindicações trabalhistas dos rodoviários e conheceu as necessidades apontadas pelo lado patronal. O prefeito lembrou que o Executivo Municipal se colocou como elo entre as partes envolvidas, para buscar convergências nos argumentos apresentados por cada representante. “Os dois lados fizeram seus posicionamentos que são corretos e justos e nós nos colocamos como uma balança.”

De acordo com Rotta, um levantamento geral dos números do Sistema de Transporte Coletivo está sendo realizado para que, com os dados, seja acordada uma solução comum para todos. “Queremos proporcionar melhorias para ambos os lados, mas não podemos fugir da realidade financeira do Município.”

Ainda segundo Rotta, questões como o dissídio coletivo e o reajuste da tarifa de ônibus estão sendo debatidas. Uma nova rodada de negociações deve ocorrer na próxima semana, agora com as duas partes frente a frente.