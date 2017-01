Prefeitura de Parintins define comissões do processo seletivo

Na noite desta segunda-feira (23), o prefeito de Parintins, Bi Garcia, secretários, coordenadores, gerentes de autarquias municipais e o vereador líder do governo, Telo Pinto, estiveram reunidos na sede da Prefeitura para definir os últimos detalhes para o início do processo seletivo e a formatação da comissão organizadora.

Durante a reunião, definiu-se as comissões para coordenar o processo em todas as secretarias do governo. Também deliberou-se sobre a coordenação geral do seletivo, que ficará sob a responsabilidade do controlador geral do município, Harald Dinelly.

O prefeito Bi Garcia anunciou que após a criação da comissão organizadora, a realização do processo seletivo será encaminhada à Câmara Municipal após a apreciação da reforma administrativa da administração pública.

“Acredito que nessa semana nós devemos mandar à Câmara e assim seguir e baixar os editais do processo para a contratação de funcionários temporários e no segundo semestre realizar concurso público para o preenchimento de vagas na administração municipal”, complementa o prefeito.

De acordo com o controlador geral do município, Harald Dinelly, a intenção da municipalidade é realizar seletivos desmembrados nas principais secretarias da Prefeitura.

“A intenção é que a gente faça um processo seletivo da Semasth, Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, e um outro seletivo para o restante das secretarias da Prefeitura. Já estamos estudando o edital e em breve seja anunciado”, explana.

Na reunião com o secretariado, também definiu-se que o primeiro seletivo será feito na Secretaria de Educação. A intenção é preencher o quanto antes as vagas para servidores temporários com o intuito de não comprometer o ano letivo.