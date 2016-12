Prefeitura de Parintins emite nota de esclarecimento: o Prefeito não fugiu, o dinheiro não sumiu e não vai ter calote.

A Prefeitura de Parintins, por meio do Gabinete do Prefeito, vem a público rechaçar todas as informações relacionadas a calote nos servidores públicos, remessa ilegal de valores para fora do município ou fuga do prefeito ou secretários com objetivo de saquear a cidade, entre outras notícias que estão sendo divulgadas na mídia parintinense durante a semana.

O pagamento do 13º salário está com cronograma divulgado na página oficial da Prefeitura, dentro da programação anteriormente planejada pelos setores competentes. Desta forma, o calote do 13º dos funcionários verificado nas administrações passadas, não irá, em hipótese alguma, se repetir nesta gestão. Lembrando que esta administração em 2013, foi a responsável pela quitação de pagamentos não realizados pelo exercício anterior, beneficiando centenas de colaboradores da administração.

A ausência do prefeito Alexandre da Carbrás do município nada tem haver com fuga, e sim com o acompanhamento de uma cirurgia oftalmológica que seu filho faz em Manaus, sendo assim leviana qualquer insinuação politiqueira sobre a viagem, diz a nota.

O gabinete do prefeito de Parintins lamenta que informações infundadas, baseadas em interesses político-eleitorais tenham tomado conta da imprensa parintinense, em um momento em que os palanques já deveriam ter sido desmontados.

Quanto as denúncias protocoladas no Ministério Público do Estado (MPE) ou Federal (MPF), todas serão respondidas na forma da lei, lembrando que ônus da prova é de quem acusa. A Prefeitura de Parintins destaca que não há qualquer determinação de bloqueio das contas públicas do município por parte da Justiça, muito menos ultimato de algum órgão de controle.