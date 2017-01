Prefeitura de Santo Antônio do Içá abre processo seletivo

Santo Antônio do Içá

A Prefeitura de Santo Antônio do Içá abre, a partir desta segunda-feira (30), as inscrições para processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da saúde. No total, são 197 vagas para níveis fundamental e médio (curso técnico) .O salário é de até R$ 1.100,00.

O processo seletivo simplificado é para a contratação imediata temporária por um ano, podendo ser prorrogado o contrato por mais um ano.

São ofertadas 118 vagas para agente comunitário de saúde, sendo 78 vagas para atuação na Zona Urbana e 40 na Zona Rural.

Outras 39 vagas são oferecidas para o cargo de agente de controle de endemias com atuação na Zona Rural do município, quatro vagas para condutor terrestre socorrista (Zona Urbana), quatro vagas para condutor fluvial socorrista (Zona Rural), quatro vagas para técnico em enfermagem socorrista terrestre (Zona Urbana). Além de quatro vagas para técnico em enfermagem socorrista fluvial (Zona Rural) e 24 vagas para técnico em enfermagem, sendo 18 oportunidades para atuação na Zona Urbana e seis para área Rural da cidade.

A jornada de trabalho de todos os cargos é de 40 horas semanais. Já a remuneração varia entre R$ 937 e R$ 1.100,00.

O processo seletivo também prevê formação de cadastro de reserva, mas a quantidade de vagas para compor a lista do cadastro não está prevista no edital.

As inscrições começam no próximo dia 30 de janeiro e seguem abertas até o dia 14 de fevereiro. O candidato deverá efetuar a inscrição do processo seletivo na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Içá, situada na Rua Capitão Ribeiro, s/n, Centro, no horário das 8h às 14h. A taxa de inscrição é de R$ 30 e deverá ser paga por meio de depósito na conta bancária da prefeitura. Para as funções de condutor terrestre socorrista e condutor fluvial socorrista será gerada uma lista de documentos necessários à análise curricular.

O processo seletivo simplificado consistirá na aplicação de provas objetivas, redação e análise curricular. As provas serão realizadas no dia 12 de março de 2017, em Santo Antônio do Içá, das 13h às 18h (horário local).

As provas serão realizadas nas seguintes escolas: Escola Municipal Zenith Ramos, situada na Avenida Costa e Silva, s/n, Campinas, e Escola Municipal Frei Diogo situada na Rua Capitão Ribeiro, s/n, Centro, podendo ser utilizadas outras unidades educacionais da cidade.

O processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data de publicação do edital e homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado por mais um ano.