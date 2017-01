Prefeitura deve anunciar novo valor da tarifa de ônibus hoje

Prefeitura vai anunciar hoje o valor reajustado da tarifa do transporte coletivo de Manaus. O anúncio deve ser feito pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta, às 10h. da manhã desta quinta-feira (26)

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), as mudanças foram discutidas ao longo da semana em reuniões com empresários e trabalhadores do sistema rodoviário.

Na segunda-feira (23), o vice-prefeito havia confirmado que o valor da tarifa do transporte coletivo da capital seria reajustado. O acordo entre rodoviários e empresários ocorreu seis dias após a greve que paralisou 100% da frota na capital. Rotta, que intermediou a discussão, justificou que defasagem no valor.

Na ocasião também deve ser apresentado o aplicativo para smartphones “Cadê Meu Ônibus”, que vai possibilitar aos usuários saber a hora exata que o ônibus vai passar no ponto.