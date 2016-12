Prefeitura divulga horários e dias de funcionamento neste fim de ano

Os parques urbanos e unidades de conservação municipais, geridos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), vão ter dias e horários de funcionamento especiais em razão das festividades de fim de ano.

Foram estabelecidos horários diferenciados para os dias 24 e 25/12, véspera e Dia de Natal, e 31/12 e 01/01, véspera e Dia de Ano Novo, para os parques urbanos Ponte dos Bilhares e Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, bem como para os parques do Mindu e Nascentes do Mindu, que são unidades de conservação municipais.

O Parque Ponte dos Bilhares vai permanecer fechado no dia 24/12, abrindo somente a partir das 15h do dia 25/12, com todos os serviços de gastronomia e lazer. No dia 31/12, também permanecerá fechado e vai voltar a funcionar a partir das 15h do dia 1º de janeiro.

Os parques municipais do Mindu, no Parque Dez, e Nascentes do Mindu, na Cidade de Deus, permanecerão abertos até o meio-dia na véspera de Natal, 24/12, e fechados no domingo, 25. Já nos dias 31/12 e 1/01, funcionarão até o meio-dia. No caso do Parque do Mindu, com o café da manhã regional no Chapéu de Palha.

Já o Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, no Japiim, permanecerá aberto nos dias 24 e 31/12, apenas com o horário de funcionamento reduzido, até às 18h. Nos dias 25/12 e 01/01, o logradouro permanecerá fechado.