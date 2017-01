Prefeitura diz que vai economizar R$ 6 milhões com telefonia e combustível

A Prefeitura de Manaus vai economizar aproximadamente R$ 6 milhões em consumo de telefonia e fornecimento de combustíveis em 2017. A previsão é da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que nesta sexta-feira, 27, assinou contratos com os prestadores dos serviços, visando significativa redução de despesas, porém manutenção e ampliação de serviços.

A titular da Semad, Luiza Bessa Rebelo, explicou que o contrato de fornecimento de combustível para atender toda a frota municipal apresenta redução de cerca de R$ 4 milhões, representando uma economia de 13,52% em relação ao ano passado. “O controle do uso de combustível por meio do GPS vai racionalizar o uso da máquina, ou seja, fazer mais com menos”, destacou.

Já o contrato de fornecimento de serviço de telefonia móvel e fixa, celebrado com a Oi, teve redução de cerca de 10% no valor em relação a 2016, com uma economia superior a R$ 2 milhões. Contudo, a repactuação contratual com a operadora prevê a ampliação dos serviços. “Todos os telefones celulares da Prefeitura terão acesso à internet 4G, Whatsapp e teleconferências, a fim de agilizar os serviços e evitar o deslocamento do carro. Vamos ganhar em qualidade e diminuir os custos”, comemorou Luiza Bessa Rebelo.

Alinhada à política de enxugamento dos custos adotada pela Prefeitura, a Semad vem promovendo um estudo aprofundado para estabelecer metas de economia em folha de pagamento e no consumo da máquina pública não apenas em combustível e telefonia móvel e fixa, mas também em contas de água e energia elétrica.

“Em julho nós teremos a renovação do contrato de energia, que se dará nos mesmos moldes, e em agosto teremos a renovação do contrato de água. Sempre com esse paradigma de redução dos custos, ampliação e melhoria dos serviços”, afirmou a secretária.

Texto: Hariele Quara/Semad

Foto: Divulgação/ Semad