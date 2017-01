Prefeitura elimina sete pontos de lixeiras viciadas

Sete pontos de lixeiras viciadas foram desfeitos pela Prefeitura de Manaus nesta semana. As ações, que envolvem pelo menos quatro equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), ocorreram no Shangrilá, zona Centro-Sul; na Praça 14, Conjunto Jardim Petrópolis e Educandos, na zona Sul; Mauazinho e Avenida Itaúba, na zona Leste, e na Compensa, zona Oeste.

A retirada de lixeiras viciadas envolve 15 trabalhadores na limpeza dos pontos; depois o lixo é recolhido pela remoção mecanizada. A operação inclui ainda a entrada dos agentes de conscientização e implantação de lixeiras comunitárias, fabricadas por trabalhadores da própria secretaria.

O subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças, explicou que cada caso tem uma abordagem particular e é analisado de forma independente. Segundo ele, alguns locais precisam de lixeiras comunitárias, outros precisam da presença de um fiscal de ponto. “As equipes estão comparecendo porta a porta orientando aqueles moradores para não acumularem lixos nas ruas.”

Em relação às demais providências, uma lixeira comunitária já foi implantada essa semana, na Rua Nova, no bairro do Educandos. Já no bairro de Petrópolis, a Semulsp precisou deslocar um fiscal de postura na Rua Aristóteles Bomfim, para tentar coibir a volta da lixeira viciada.