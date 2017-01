Prefeitura mantém negociação com trabalhadores e empresários do transporte coletivo

A Prefeitura de Manaus continua a intermediar as negociações entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Nesta quarta-feira, dia 18, o prefeito em exercício Marcos Rotta recebeu os representantes dos trabalhadores em reunião na sede da prefeitura, na zona Oeste da capital, que durou mais de duas horas. Na avaliação do prefeito em exercício, a reunião com a categoria inaugura uma nova fase de aproximação com os rodoviários e também com as empresas.

“Nossa intenção é garantir a tranquilidade na cidade e o funcionamento pleno do sistema de transporte coletivo”, declarou Rotta.

Já o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, afirmou que com o posicionamento da prefeitura existe uma grande possibilidade das negociações avançarem.

“O prefeito vai se colocar como mediador dessas negociações e, com isso, todos nós saímos ganhando”, diz o Presidente.

Além do prefeito em exercício e do presidente do Sindicato dos Rodoviários, a reunião contou com a presença do vice-presidente da entidade sindical, Josildo Oliveira, dos vereadores Jaildo Oliveira e Cícero Custódio e do subprocurador do Município, Rafael Albuquerque.