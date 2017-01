Prefeitura mobiliza artistas da Ilha para resgatar a cultura parintinense

O planejamento de atividades culturais ao longo do ano terá a participação de artistas parintinenses como uma forma de resgatar a cultura desvalorizada nos últimos anos. O assunto foi pauta de reunião dos músicos, com o subsecretário de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, Chico Cardoso, na manhã de segunda-feira.

De acordo com Chico, a secretaria pretende contar com o apoio dos músicos da Ilha. O projeto visa mobilizar o maior número de artistas para promover eventos culturais incentivando a toada, assim como outros ritmos, além da qualificação profissional.

“A qualificação dos artistas de Parintins é a meta principal da secretaria e não mediremos esforços para que além de qualificar profissionalmente os nossos artistas, levar também a sua produção até o público”, disse o subsecretario.

Através do projeto Arte na Rua, uma manifestação do coletivo Arte Cidadã que tem várias instituições envolvidas, os artistas de Parintins terão possibilidades de buscar junto a secretaria a profissionalização da produção artística e com isso, acesso a projetos a nível estadual e federal.

Chico Cardoso reitera que a secretaria buscou parcerias com instituições como a CDL, Senai, Sesc, Ufam e Uea, que tem nas suas habilitações a preocupação e o dever como cidadão para que possam fazer um coletivo de cidadania.

“Vamos buscar mais parcerias para entrarmos nas comunidades com a qualidade musical, com a culinária parintinese, com a fotografia e todas as possibilidades da linguagem artísticas que podem contribuir para Parintins. Vai ser um grande momento para Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente e para o município”, pontuou.