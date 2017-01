Prefeitura retira 20 toneladas de lixo por dia dos igarapés

Doze áreas de igarapés da cidade receberam, ao longo desta semana, o mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus. O trabalho continua nesta sexta-feira, 27 de janeiro, em atenção às fortes chuvas.

Mais de 100 trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) estão mobilizados na operação. Em média, 20 toneladas de resíduos estão sendo retiradas por dia dos igarapés da cidade.

O serviço nos igarapés engloba capinação das encostas, puxação de lixo do leito dos rios, varrição do entorno e limpeza nas orlas, para posterior remoção mecanizada do material retirado.

Segundo o subsecretário Operacional da Semulsp, José Rebouças, o lixo é o vilão dos alagamentos e a prefeitura mantém trabalho diário nos igarapés para evitar esses problemas. Ele lembra que a coleta de lixo é feita diariamente na cidade para minimizar a proliferação de lixo em áreas impróprias. “A secretaria pede que também a população colabore. Manaus é uma das poucas cidades que tem coleta de lixo diária.”

Em locais como a orla do São Raimundo, Porto do Ceam e Manaus Moderna possuem equipes fixas e o trabalho é feito diariamente.

Nesta sexta-feira, dia 27, as ações continuam ainda nos igarapés da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Cidade Nova, zona Norte), Santo Agostinho (zona Oeste), Conjunto Senador João Bosco (Torquato Tapajós, zona Centro-Sul) e Prosamim da Avenida Lauro Gurgel (Morro da Liberdade, zona Sul).

Desde o início da semana, a operação da Semulsp percorreu igarapés dos bairros Colônia Antônio Aleixo e Jorge Teixeira (zona Leste), além da Cachoeirinha, Japiim e Colônia Oliveira Machado (zona Sul).