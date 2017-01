Prefeitura vai capacitar 10,2 mil servidores, agentes e bolsistas

A Prefeitura de Manaus calcula capacitar, este ano, mais de dez mil servidores municipais, agentes públicos e políticos e estudantes vinculados aos programas Bolsa Universidade (PBU), Idiomas (PBI) e Pós-Graduação (PBPG).

A meta faz parte do planejamento da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). A Escola está em fase de fechamento do Catálogo de Cursos para 2017.

Do total de 10.232 capacitados previstos para o ano, a maior parte vai ser realizada em cursos presenciais, com 6.050 vagas gratuitas. Nas metas deste ano, também vão ser abertas 2.822 vagas para servidores e bolsistas em cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) e outras 1.360 para agentes públicos e políticos.

Anualmente, a Espi realiza o Levantamento das Necessidades de Capacitação (LNC) para elaborar cursos a partir das demandas apontadas por todas as secretarias, órgãos e fundações ligadas à administração municipal. A diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira, explicou que para este, contudo, foram criados novos cursos buscando atender as novas metas da gestão. “A Espi reitera seu compromisso com a capacitação dos nossos colaboradores e espera que eles estejam conosco neste ano.”

Entre as novidades, estão cursos ligados à área da mobilidade urbana. Os servidores vão ser capacitados em Noções de Transportes e Mobilidade e Gestão Estratégica de Transportes e Distribuição. As cargas horárias são de 12 e 15 horas, respectivamente.

Um dos destaques da própria Espi nos últimos quatro anos, o trabalho de gestão sob a perspectiva de Planejamento Estratégico vai ser levado a outras secretarias este ano. Há a previsão de um curso na área, com carga horária de 21 horas, para abril.

Outra novidade para este ano são os cursos voltados à área da comunicação e linguagem, como Gestão de Comunicação, Fotojornalismo, Oratória e Redes Sociais. Há, ainda, outros 13 cursos no Programa de Planejamento Orçamentário e 26 distribuídos em Gestão de Pessoas.

A maior novidade este ano, contudo, fica para a construção de um Programa de Saúde, voltado a agentes de Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), agentes, enfermeiros e fiscais de vigilância sanitária. São onze cursos previstos exclusivamente para servidores que atuam no sistema de saúde do Município.

O Catálogo de Cursos 2017 da Espi vai ser oficialmente lançado na primeira metade do mês de março e distribuído a todas as secretarias.

Amazonas Notícias