‘Presépio Vivo’ é atração no Parque Cidade da Criança

A última semana da programação natalina do Parque Cidade da Criança recebe a apresentação teatral ‘Presépio Vivo’ nesta sexta-feira, 23, às 18h. A performance utiliza atores para representar cada personagem como o anjo, Maria, José e os Reis Magos. Os artistas realizaram a primeira apresentação na última segunda-feira, 19.

Durante a performance, os atores vão variando as posições com o passar do tempo, formando diversas imagens diferentes que retratam o momento do nascimento do Menino Jesus. A programação natalina do parque vai até a sexta-feira, 23 de dezembro, com Oficina de Criatividade Pintura Facial, Oficina de Criatividade Confecção de Bolas Natalinas, os musicais e o Presépio Vivo.

Nesta quarta-feira, 21, às 18h, acontecerá a apresentação do Musical “A Magia do Natal”, onde os personagens contam uma história que mostra todos os símbolos natalinos e seus significados. Já na quinta-feira, 22, às 18h, será a vez do musical “O Presente de Ariel”, que vai contar a história da primeira experiência da sereia Ariel no Natal com os humanos.

O Parque Cidade da Criança é administrado pela Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e está localizado na Av. André Araújo S/N, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

Texto: Karyme Dibo

Fotos: Divulgação e Ingrid Anne / Manauscult