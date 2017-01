Presidente da Câmara se reúne com a bancada do Amazonas, em Manaus

O presidente da Câmara dos Deputados e favorito à reeleição para a presidência da Casa, deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegou a Manaus neste domingo, 22, em busca do apoio da bancada amazonense nas eleições para presidência do Poder Legislativo, mesmo não sendo ainda candidato oficial.

Ele participou de reunião com os parlamentares da bancada do Amazonas, em almoço oferecido pelo senador Omar Aziz (PSD), em sua residência. Durante o almoço, a bancada amazonense pediu compromisso de Rodrigo Maia nas votações importantes para Zona Franca de Manaus e eventuais ameaças que possam surgir na Casa contra o modelo, enquanto ele estiver no comando da Câmara.

Questionado sobre a ação da Justiça Federal, que determinou que Rodrigo não pode ser candidato à presidência da Câmara, o parlamentar comentou que este é um assunto do Legislativo e não do Judiciário. “Toda vez que o Judiciário se interfere no assunto do legislativo, enfraquece a Câmara, mas isto será resolvido dentro da Casa, com os votos, sem interferências externas e iremos conseguir resolver esta questão”, afirma Rodrigo.

O líder do Democratas na Câmara, deputado Pauderney Avelino, é um dos apoiadores de Rodrigo para reeleição: “Rodrigo Maia cumpriu um mandato tampão na presidência com muita propriedade, ajudando o país a caminhar para fora da crise. Não tenho dúvida de que, sendo candidato, Maia vence no primeiro turno”, falou.