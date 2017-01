Preso por envolvido em furto a escola no bairro Mauazinho

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 29° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando da delegada titular da unidade policial, Kelene Passos, cumpriu na tarde desta quinta-feira, dia 5, por volta das 14h30, mandado de prisão por furto em nome de David Costa de Souza, 23. O fato aconteceu na Rua Nova Horizonte, bairro Mauazinho, zona Leste da capital.

De acordo com a delegada Kelene Passos, no último dia 12 de dezembro foi formalizado na delegacia boletim de ocorrência de furto ocorrido em uma escola da rede pública municipal situada no bairro Mauazinho. Na ocasião, foram levados da instituição de ensino nove notebooks, quatro tablets, duas câmeras fotográficas profissionais, uma impressora, um televisor 42 polegadas da marca Panasonic, dois Microsystens, dez bolas de handball, dez bolas de futsal, dez bolas de vôlei, dentre outros objetos.

“Conseguimos identificar os autores do furto após 20 dias de investigações. A partir disso, representei o pedido de prisão preventiva em nome dos infratores. O documento foi expedido ontem, dia 4, pelo juiz que estava no Plantão Criminal. David foi interceptado pela nossa equipe no momento em que chegava na casa onde ele morava, nas proximidades da escola onde aconteceu o furto”, esclareceu Passos.

A autoridade policial ressaltou, ainda, que as investigações em torno do caso irão continuar a fim de que os demais infratores envolvidos no delito sejam localizados e os objetos furtados da escola recuperados. David foi indiciado por furto. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial ele será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.