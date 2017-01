Pressionado, Temer libera Forças Armadas para atuar em presídios

Crise no Sistema Penitenciário

Com o agravamento da crise no sistema prisional, que teve 134 mortes em 15 dias, o presidente Michel Temer reconheceu que a situação ganhou “contornos nacionais” e anunciou nesta terça-feira (17) que vai liberar as Forças Armadas para atuarem dentro das prisões brasileiras.

Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica poderão atuar dentro de presídios brasileiros em momentos de crises extremas. O anúncio foi feito pelo Governo Michel Temer nesta terça-feira em resposta ao caos penitenciário que se agravou após três massacres de detentos em Manaus, Boa Vista e Natal. Ao todo foram ao menos 125 presos assassinados que tem como pano de fundo a superlotação do sistema e uma disputa de rotas de tráfico de drogas e demonstração de poder dentro e fora dos presídios entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte e Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte.

A medida é alvo de questionamentos de especialistas devido à falta de treinamento para essas situações.