Princípio de incêndio atinge Associação dos Feirantes da Panair

Um princípio de incêndio, por volta das 12h30, na rua Bento José de Lima, em frente à Feira da Panair, bairro Educandos, zona sul de Manaus, provocou alguns estragos ao local. O problema começou em um ar condicionado que estava ligado e teve curto-circuito. No momento do princípio de incêndio não havia ninguém na sede da associação, pois era hora do almoço. A fumaça foi vista por populares que combateram o fogo.

O presidente da associação, Júlio Araújo Lima (77 anos), foi à sede e fez o resgate de documentos.

O Corpo de Bombeiros esteve na associação para fazer vistoria.

Veja fotos: