Programa Amazonas Bilingue

Estudantes da rede pública estadual do AM viajam ao Canadá para intercâmbio educacional

Como parte do programa Amazonas Bilíngue, 19 estudantes da rede pública estadual que tiveram a maior nota na prova de proficiência de língua inglesa ao final do programa Amazonas Bilíngue, estarão viajando nesta sexta-feira (4), às 3h30, para o Canadá, para intercâmbio educacional. O programa foi todo executado e financiado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A duração do intercâmbio no Canadá é de 15 dias e os 19 estudantes terão acesso a uma ampla programação que visa aprimorar os conhecimentos na língua inglesa. Os estudantes selecionados fazem parte da primeira turma do programa.

Nas primeiras horas de sexta-feira (4), os alunos serão recepcionados pelo secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares da Silva e pelo embaixador do Canadá no Brasil, Ricardo Sabone, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na Avenida Santos Dumont, nº 1350, bairro Tarumã, para o embarque ao Canadá.

Lançado no dia 20 de abril de 2013, o programa Amazonas Bilíngue é um curso de língua inglesa com duração de dois anos, direcionado a estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio matriculados em escolas estaduais de Manaus, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Parintins, Iranduba, Novo Airão e Manacapuru.

Com um total de 200 horas de atividades formativas e contando com material didático específico, o curso tem como objetivo viabilizar a formação e capacitação de futuros profissionais que poderão atuar no segmento do turismo e no Polo Industrial de Manaus (PIM).

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Rossieli Silva, o intercâmbio é uma oportunidade ímpar para que os estudantes coloquem em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação do programa. “Com esta viagem educacional, estamos proporcionando aos nossos alunos uma oportunidade ímpar de vivenciar a cultura de outro país, além de possibilitar a eles uma ampla programação, na qual eles farão uso dos conhecimentos adquiridos no programa Amazonas Bilíngue e poderão aperfeiçoá-los durante as inúmeras atividades educativas e culturais planejadas”, ressaltou o secretário Rossieli Silva.

Seleção de intercâmbio

Como parte das atividades do curso, os estudantes do programa foram submetidos ao Key English Test (KET) – Cambridge English Exams, uma das qualificações internacionais mais valorizadas do mundo. Participaram do exame os 200 alunos com as melhores médias durante os dois anos de curso e frequência acima de 80% da quantidade de aulas ministradas.

A partir do exame de proficiência, 19 estudantes com os melhores resultados foram selecionados para participarem da viagem acadêmica ao Canadá.

Programação

Durante a viagem acadêmica, os estudantes, acompanhados por uma equipe de profissionais, participarão de um curso de nivelamento na escola Global Village, localizada na cidade de Toronto. Ao término do curso, os alunos farão um teste de nivelamento, que avaliará o nível de conhecimento em língua inglesa.

A programação incluirá ainda visitas a alguns dos principais pontos turísticos da cidade, tais como: a Galeria de Arte de Ontário (Art Gallery of Ontario), o mercado público de Toronto (St Lawrence Market), Shopping Toronto Eaton Centre, Museu Real de Ontario (Royal Ontario Museum).

Estudantes selecionados para o programa de intercâmbio:

Antonio Carlos da Costa Lopes – Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM 1)

Keully Tiffany Mota Guerreiro – Escola Estadual Senador Petrônio Portella

Yurika Oka – Aldeia do Conhecimento Profª. Ruth Prestes Gonçalves

Gabriel Veras Cabral de Souza – Escola Estadual Senador Petrônio Portella

Paloma Duarte da Silva – Colégio Militar da Polícia Militar 1(CMPM 1)

Loise Raquel Silva de Souza – Escola Estadual Frei Silvio Vagheggi

Alice Flávia Carlos Bezzera – Escola Estadual Francisco das Chagas Albuquerque

Rodrigo Schaefer da Silva – Centro de Educação de Tempo Integral/Ceti Sérgio Pessoa Figueiredo

Giovanna Guimarães Azevedo – Escola Estadual Senador João Bosco (Parintins)

Débora Lira de Lacerda – Instituto de Educação do Amazonas

Louene Sariah da Silva Oliveira – Colégio Amazonense Dom Pedro II

Marcos Vinícius Guedes Bandeira – Escola Estadual Cid Cabral da Silva

Loyana Cunha de Souza Alfaia – Colégio Militar da Polícia Militar 1 (CMPM 1)

Tyfany Barbosa de Souza – Colégio Amazonense Dom Pedro II

Kamylla Correa Amaral – Escola Estadual Márcio Nery

Sylvio Nascimento Batista – Escola Estadual Ruy Araújo

Josiel Souza Da Silva – Escola Estadual Ângelo Ramazzotti

Gabriela Barros Bessa – Escola Estadual Marcantônio Vilaça II (CMPM 2)

Wyvirlane Valente Lobo – Escola Estadual Liberalina Weill