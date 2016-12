Programa prorroga inscrições para 13 mil bolsas de estudo

O Programa Bolsa Educações informa que prorrogou, até o dia 31 de janeiro de 2017, as inscrições para 13 mil novas bolsas de estudo de até 60% do valor das mensalidades, nos níveis de ensino básico e superior em instituições particulares de Manaus (ver a lista).

Os candidatos já podem realizar sua inscrição através do portal www.educacoes.com.br. “Resolvemos prorrogar porque muitos candidatos não conseguiram concluir os trâmites de adesão ao benefício, o que deve ocorrer até o final de janeiro, pois os valores das mensalidades, com as bolsas, ficam muito mais acessíveis”, disse.

O processo de seleção é simples e imediato, ocorrendo ocupação das vagas de acordo com as entrevistas. Participarão, na modalidade de educação básica (da creche ao ensino médio), o Colégio Palas Atena, Fucapi, Centro Educacional Dom Quixote, Centro Educacional Paraíso Infantil, Centro de Recreação Infanto Juvenil – Crij, Centro Educacional Profª. Helena Romero, Escola Nilton Lins, Centro de Ensino Educar, Alpha kids, Centro Educacional Jerusalém, Instituto de Educação Professora Guadalupe Santos e Centro de Educação Leão de Judá.

Para o ensino superior (graduação e pós-graduação), o candidato poderá optar pela Faculdade Salesiana Dom Bosco, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica – Fucapi, Escola Superior Batista do Amazonas – Esbam, Instituto de Ensino Superior Materdei, Universidade Nilton Lins, Leanorte, Centro de Estudos Teológicos Brasileiro –Ceteo e Faculdade Metropolitana de Manaus- Fametro.

Os candidatos poderão obter mais informações através dos números 993107959, 33471865 e WhatsApp 993107959. Além disso, os interessados podem comparecer à sede do PBE, situada à Rua Ramos Ferreira nº 664 A – Centro (ao lado da Praça da Saudade), com atendimento de segunda à sexta, de 08h às 18h e, aos sábados, de 08h às 12h.