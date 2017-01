Programa Segundo Tempo – Semjel convoca candidatos de cadastro de reserva

A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) está convocando 74 candidatos classificados no cadastro de reserva do Processo Seletivo Simplificado para o Programa Segundo Tempo.

Os convocados devem comparecer até a próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, no horário de 8h às 14h, na sede da Semjel no centro, localizada na Avenida Visconde de Porto Alegre, n° 97B, para a apresentação dos documentos exigidos no edital.

As vagas a serem ocupadas, pelo período de 23 meses, são para coordenador de núcleo e monitor de atividades especiais. Conforme o secretário da Semjel, Mário Barros, esse candidatos vão exercer as atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação da execução dos planos de aula nas modalidades esportivas. “Com essas novas convocações, pretendemos fortalecer os nossos complexos esportivos ajudando nossas crianças.”

A lista de candidatos convocados com o resultado do Processo Seletivo Simplificado foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira, 27 de janeiro, e pode ser consultada na edição digital pelo endereço www.dom.manaus.am.gov.br.

Os convocados devem comparecer com duas cópias dos seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência, currículo, declaração atualizada da faculdade (monitores), certificado e histórico de conclusão de curso (coordenadores de núcleo), número da agência e conta/banco Bradesco, PIS/PASEP, título de eleitor, comprovante de quitação eleitoral, certificado de reservista (homem).

Amazonas Notícias