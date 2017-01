Projeto “A Toada” irá relembrar as todas dos anos 80, 90 e 2000 no Lappa Bar

Com toadas dos bois Caprichoso e Garantido o projeto “A Toada” volta à cena musical noturna na próxima quinta-feira (02), a partir das 21h, no Lappa Bar, localizado na Rua Rio Mar, no Vieiralves, zona centro sul de Manaus. Os integrantes do grupo prometem uma noite dançante e cheia de nostalgia tocando as toadas que fizeram sucesso nos anos 80, 90 e 2000. O evento ainda vai contar com a participação dos cantores Klinger Araújo, Luciano Brasil e Vanessa Alfaia e também com a presença da porta estandarte do boi Caprichoso, Taynessa Costa Brasil.

O projeto surgiu da ideia do compositor do boi Garantido, Rafael Lacerda, e teve suas primeiras edições no Bardot Bar onde homenageou nomes como Paulinho Sagrado, Tadeu Garcia e Ronaldo Barbosa, também marcaram presença nas edições Zezinho Corrêa, Márcia Siqueira e Arlindo Junior. No Lappa Bar o grupo volta totalmente repaginado, com uma nova identidade, mas não deixando de homenagear quem merece. Entre os integrantes do “A Toada” estão Keandro Tavares (voz e violão), Rafael Lacerda (voz e percussão), Arlen Barbosa (piano e flauta) e Pituca (voz e atabaque).

“Procuramos fazer algo diferente do que sempre é visto por aí em relação as toadas, buscamos sempre um bar bem frequentado onde as pessoas possam curtir a música, beber e dançar tranquilamente. Saímos do Bardot porque infelizmente o local fechou, lá tínhamos um grande público, e procuramos o Lappa justamente por proporcionar um ambiente semelhante e temos certeza que o evento será sucesso”, destacou Rafael Lacerda.

De acordo com Rafael o público que estiver presente vai pode contar com algumas surpresas durante o evento e também vai ganhar alguns presentes. “A Toada” será realizado todas as semanas sempre as quintas-feiras, a partir das 21h e o couvert artístico será de R$ 15,00.