Projeto EncontAção-Histórias Animadas realiza apresentação no Abrigo Moacyr Alves

Histórias da literatura infanto-juvenil brasileira serão contadas de uma forma lúdica e divertida por participantes do Projeto EncontAção-Histórias Animadas nesta quinta-feira, 19 de janeiro, às 9h30, na sede do Abrigo Moacyr Alves localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I.

A história “Como nasceu a alegria”, de Ruben Alves, será uma das histórias contadas por uma das participantes do Projeto, Carolina Lemos, às 56 crianças e adolescentes da Instituição.

De acordo com Carolina, o projeto nasceu com a ideia de incentivar a leitura para crianças e jovens por meio da contação de histórias. “O projeto tem 6 meses e iniciou no município de Itacoatiara, no Amazonas, onde já atendeu mais de mil crianças e mais de 15 instituições, entre escolas públicas, obras sociais, centros de apoio e comunidades. O projeto é voluntário, gratuito e, em 2017, ampliará suas ações, atuando também em Manaus, destacou”.

Atualmente, a equipe do EncontAção conta com 4 voluntários.