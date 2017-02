Projeto “Música na Praça” do Manaus Plaza Shopping prepara um final de semana com shows gratuitos na Praça de Alimentação

Nesta sexta-feira (03), a dupla Rodrigo Raniely & Monaliza no Manaus Plaza que prepararam repertório com as músicas do novo dvd onde regravaram sucessos de Bruno & Marrone, Marília Mendonça, Zézé de Camargo & Luciano, Simone & Simaria e da banda Chiclete com Banana, além de uma mistura de ritmos dançantes. Um pocket show animado para quem estiver no centro de compras.

O Rock n’ roll da Banda Reconnect, toma lugar no palco no sábado (04), animando a todos com os sucessos nacionais de Barão Vermelho, Frejat, Capital Inicial, legião Urbana e os clássicos de Aerosmith, Bon Jovi, Air Suply e Guns n’s Roses. Rock de qualidade.

O “Música na Praça” encerra o domingo (05), ao som da banda Moinhos de Vento, composta por com Caio Camargo e Rodrigo Torres que farão seu Pocket Show no estilo voz, violão e saxfone, cantando sucessos de Maria Gadu, o reagge de Armandinho, Ana Carolina além de suas músicas autorais: Recomeçar, Beleza Brasileira, Qual teu nome? e Flores, música de qualidade para você curtir o centro de compras, que tal?