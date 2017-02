Projeto Procon Mirim leva direito do consumidor a alunos do ensino fundamental

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM), realizará, no próximo dia 10 (sexta-feira) de fevereiro, a aula inaugural do projeto Procon Mirim, uma iniciativa do Procon Amazonas que conta com a parceria do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe).

A aula inaugural será realizada na escola Martha Falcão, localizada à rua Salvador, 445, Adrianópolis, às 10h. O projeto coloca em execução o Termo de Cooperação Técnica assinado entre o Procon Amazonas e o Sinepe. São 70 escolas sindicalizadas.

A ação, inovadora em todo o Brasil, tem como objetivo repassar de forma lúdica e criativa aos estudantes do ensino fundamental, conceitos presentes no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a secretária Executiva de Estado do Procon Amazonas, Rosely Fernandes, o conteúdo será repassado na transversalidade das matérias, como matemática, língua portuguesa e filosofia.

A secretária Executiva de Estado do Procon Amazonas ressalta a importância do projeto para levar educação e cidadania aos estudantes. “O projeto Procon Mirim tem por objetivo levar o conhecimento da defesa do consumidor, um dos pilares da justiça e da cidadania”.

Capital e interior via Centro de Mídias – A próxima meta do Procon Mirim será a implantação do projeto na Rede Pública Estadual de Ensino, levando a Defesa do Consumidor por meio do Centro de Mídias da Seduc tanto na capital do Estado quanto nos municípios do interior.