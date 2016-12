Projeto Tamar, patrocinado pela Petrobras, comemora número recorde de desovas de tartarugas marinhas no litoral brasileiro

O Projeto Tamar, patrocinado pela Petrobras há 34 anos, comemorou nesta quarta-feira (21/12), no Oceanário de Aracaju, em Sergipe, um importante recorde de desovas de tartarugas marinhas no litoral brasileiro. Ao todo, 4.440 ninhos, essencialmente da espécie oliva (Lepidochelys olivacea), foram contabilizados no estado de Sergipe e no norte da Bahia, desde o início da temporada no Brasil, em setembro, até 5 de dezembro. O número de desovas é cerca de 30% maior do que o da temporada anterior.

Aproximadamente 150 filhotes da espécie oliva foram soltos na Praia do Atalaia, no final da tarde. O mês de dezembro está sendo bastante comemorando no Tamar. Em uma única noite, o projeto registrou 350 tartarugas oliva, entre os litorais da Bahia e do Sergipe, área de reprodução prioritária para essa espécie no país. ” A quantidade recorde de fêmeas em uma mesma noite é um comportamento das olivas chamado de ‘arribada’, que até então não tinha sido registrado no Brasil.”

“Esse patrocínio é o mais antigo em nossa carteira de projetos socioambientais e evidencia nosso compromisso com as questões ambientais. É um orgulho para a Petrobras patrocinar o Projeto Tamar. Prova da relevância do projeto é o recorde que agora comemoramos. Todas as cinco espécies de tartaruga marinha protegidas pelo Tamar e que são avistadas na costa brasileira estão ameaçadas, mas, graças à contribuição do projeto, têm aumentado suas populações no Brasil”, diz Nilo Azevedo Duarte, gerente geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção de Sergipe e Alagoas da Petrobras (UO-Seal), que acompanhou a soltura dos filhotes de tartaruga.

O Tamar começou nos anos 80 a proteger as tartarugas marinhas no Brasil. Com Patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, o projeto monitora cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em 25 localidades, em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso das tartarugas marinhas, no litoral e ilhas oceânicas dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Fonte: Ascom Petrobras