Projetos regulamentam profissões de beleza e estética, informática e comercial

Estão em análise na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) as propostas que regulamentam as profissões de esteticista, técnico em informática e representante comercial . O PLC 77/2016, de autoria da deputada Soraya Santos (PMDB-RJ), determina as atividades de esteticista, que inclui a de cosmetólogo, e de técnico em estética. A primeira categoria deve ter curso superior com concentração em Estética e Cosmética (ou equivalente), enquanto a segunda precisa ter curso técnico em Estética ou formação em curso livre, desde que exerça a atividade há pelo menos dois anos.

Os profissionais, segundo a proposta, devem zelar pelas normas de biossegurança e pela legislação sanitária pertinente. O projeto não dispõe sobre a fiscalização das atividades, deixando essa atribuição para regulamento posterior. Atualmente, os esteticistas integram o Conselho Federal de Biomedicina.

A relatora do projeto, senadora Ana Amélia (PP-RS), apresentou à CAS requerimento solicitando a realização de uma audiência pública para discutir o assunto.