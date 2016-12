Promessa de 2017 com obras e geração de renda

O Governador José Melo afirmou nesta terça-feira, 27 de dezembro, em entrevista a uma emissora de TV local, que o ano de 2017 será pautado por investimentos em obras que vão proporcionar geração de emprego e renda e qualidade de vida para a população. Recursos oriundos das linhas de crédito do Governo Federal e o equilíbrio fiscal alcançado, neste ano, pelo Amazonas foram determinantes para a garantia desses novos investimentos e ainda em setores como a educação, saúde e infraestrutura.

“Meu Governo está preparado, a estrutura administrativa do meu governo está preparada, os meus secretários estão preparados para um grande desafio que é gerar emprego e renda no próximo ano, e retroalimentar a estrutura econômica. O Governo Federal liberou uma linha de crédito de R$ 600 milhões, e com esse recurso vamos alavancar a Nova Matriz Econômica, asfaltar estradas e vicinais, trabalhar na capital, e implantar projetos de piscicultura para criação de peixes em cativeiro”, comentou o governador José Melo.

Fazendo um balanço dos recursos adquiridos por meio da linha de crédito com o Governo Federal, o governador ressaltou que dos R$ 354 milhões que serão aplicados na educação, no próximo ano, R$ 180 milhões serão direcionado para escolas de Tempo Integral. Atualmente, o Estado do Amazonas tem 20 escolas de tempo integral funcionando e 11 escolas que foram ampliadas ou adaptadas para essa modalidade. A meta é construir 31 novas escolas de Tempo Integral, sendo oito em Manaus e 23 no interior.

“A nossa meta é daqui a dois anos ter 70% da nossa rede, se não de escolas novas de tempo integral, mas ter transformado as que existem em escolas de tempo integral. Esse é o melhor modelo que existe e vou fazer esse esforço para dar mais qualidade para os filhos do nosso povo”, comentou o Governador.

O pacote de investimentos na educação contempla ainda recursos destinados para a construção, reforma e ampliação de quadras poliesportivas das escolas devido às ações que serão desenvolvidas pelo Programa “Todos Pela Vida”, que será implantado em fevereiro. A proposta é englobar diversas ações de esportivas e sociais nas comunidades para tirar os jovens da ociosidade.

Saúde – O governador José Melo afirmou que, em média, de 23% do orçamento do Estado é destinado para a área da saúde, e que os investimentos vão acontecer para melhorar o atendimento nas unidades hospitalares. “Não fechamos nenhuma unidade de saúde, e poderia ser melhor se a atenção básica funcionasse, mas prefeitura não tem essa estrutura, e a atenção básica está praticamente dentro dos nossos hospitais. Mesmo assim atendemos a todos para não prejudicar ninguém. E só fazendo um retrospecto, nesse final de ano compramos três tomógrafos, sendo que o primeiro já chegou no (Hospital) Adriano Jorge, compramos uma Hermodinâmica para o Hospital Francisca Mendes, já instalamos uma acelerador linear no hospital do câncer, e vamos instalar o segundo em março. Para o próximo ano, vamos fazer uma reforma que vai custar R$ 30 milhões no Hospital Adriano Jorge”.

Infraestrutura – O governador ressaltou que 48 ramais serão pavimentados em 2017. E para dar apoio a essas obras estará sendo assinado, junto à Caixa Econômica Federal, um contrato para a liberação de recursos da ordem de R$ 300 milhões para ser empregado na duplicação da Rodovia AM-010 (Manaus – Itacoatiara), até o município de Rio Preto da Eva, no asfaltamento de estradas vicinais no interior e no desenvolvimento da piscicultura e fruticultura.

“Vamos dar os primeiros passos para a exploração mineral do nosso Estado, e vamos trabalhar também dois Polos importantes, que são o de cosmético e o de fármacos. De um lado vamos fortalecer a Zona Franca de Manaus e ao mesmo tempo trabalhar para implantar uma nova economia sustentável, e nos locais onde vamos fazer as estradas e vicinais vamos ter projetos de Piscicultura e Fruticultura”.