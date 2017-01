Provas de estágio da Defensoria Pública da União que seriam neste domingo, são adiadas

A data das provas para o XXI Concurso para Estágio Remunerado em Direito da Defensoria Pública da União no Amazonas, que aconteceriam neste domingo (29), foram adiadas para o próximo dia 5 de fevereiro. Os novecentos e setenta candidatos inscritos no concurso devem ficar atentos às alterações no edital publicadas no site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), organizador do concurso.

No edital de retificação, a data do concurso foi adiada para o próximo dia 5 de fevereiro (domingo), de 13h a 16h (horário local). A prova será realizada em novo local: Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na Av. Darcy Vargas, 1200, Parque Dez.

O formato da prova também sofreu alterações. Ao invés de seis, a prova constará de três questões discursivas (Direito Penal, Direito Civil e Teoria Geral do Processo, conforme conteúdo programático já publicado), valendo 20 pontos cada questão. A prova de redação dissertativa continua valendo 40 pontos.

O candidato pode consultar o edital de retificação aqui (http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/pseletivo/documentos/errata-edital_dpu-am_2017-0118.pdf).