Quadrilha especializada em roubos de veículos é tirada de circulação na capital

Ação resulta na prisão 14 criminosos

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Péricles Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), falou durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, dia 21, às 14h30, no prédio da especializada, sobre o resultado da operação “Trenó”, deflagrada na manhã de hoje, que culminou nas prisões de 14 integrantes de uma quadrilha, em cumprimento a mandados de prisão preventiva por roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e associação criminosa.

Conforme a autoridade policial, a operação teve por objetivo desarticular uma quadrilha envolvida em roubos de veículos na capital e, principalmente, inibir a ação criminosa, que era comandada por pessoas que já estão presas. Nascimento destacou que o grupo estava sendo investigado há cerca de cinco meses.

A operação foi deflagrada por policiais civis que atuam na Derfv e contou com o apoio de integrantes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), 1ª Seccional Sul e 5ª Seccional Centro-Sul, além de policias militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e do 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar.

De acordo com o titular da Derfv, que coordenou a operação, Toryell da Silva Moura, 18; Alex Fabiano Oliveira Ribeiro, 30; Adonias Amorim Rodrigues Júnior, 25; Daniel Silva dos Santos, 29, conhecido como “Pezão”; Dhayse Raiane Silva Ribeiro, 24, e Thiago Cruz Simões, 28, foram presos em bairros distintos da capital.

Os mandados em nome de Oseias Wendel da Silva Viana, 25; Janderson da Costa Menezes, 22, o “Maluquinho”; Erick Bruno Seixas de Oliveira, 21; Marcos Júnior Cruz Pimentel, 32, conhecido como “Marquinho”; Darlan Martins Santana, 23, e Jefferson da Silva Ramos, 22, chamado de “Toro”, foram cumpridos no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde os seis detentos cumprem pena por envolvimento em crimes distintos.

No Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) as equipes cumpriram mandados em nome de Sérgio Henrique da Cruz Correa, 26, conhecido como “Serginho”, e Eduardo da Silva Ramos, 20, chamado de “Dudu”. Os documentos em nome dos infratores foram expedidos no último dia 16 de dezembro, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da 8ª Vara Criminal.

Ao longo das diligências, foi encontrado com “Pezão” um revólver calibre 38, com a numeração raspada, contendo seis munições intactas. Durante os trabalhos foram apreendidos, ainda, seis celulares; duas placas adulteradas que, possivelmente, seriam utilizadas em veículos roubados; um Certificado de Registro de Veículo (CRV) e um kit de remarcação de chassi.

No momento da coletiva de imprensa Péricles Nascimento ressaltou que durante o período de investigação em torno do caso outros integrantes da quadrilha foram presos. A autoridade policial declarou como a quadrilha agia na capital. “Essa quadrilha era dividida em grupos, com papeis distintos. Tinham os responsáveis pelos roubos dos veículos e os que faziam a falsificação de documentos. Ainda tinha a equipe que recebia esses veículos para adulterar o número de chassi. Ou seja, era uma quadrilha bem organizada, onde cada uma tinha uma tarefa”, argumentou.

O titular da Derfv informou que a quadrilha, além de roubar os veículos, também era responsável por adulterar os sinais identificadores e, posteriormente, revendia esses veículos. Péricles Nascimento destacou, ainda, que as investigações em torno do caso irão continuar. “Acreditamos na existência de mais pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Agora nós vamos tentar identificar e autuar todas essas pessoas”, declarou Nascimento.

Os infratores foram indiciados por roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e associação criminosa. Além desses crimes, Daniel irá responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da especializada, Oseias, Janderson, Erick Bruno, Marcos, Darlan, Jefferson, Alex Fabiano, Adonias, Daniel e Thiago serão levados ao CDPM, onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Sérgio e Eduardo irão retornar ao Ipat. Já Toryell e Dhayse Raiane serão encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irão aguardar julgamento.