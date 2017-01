Quanto vale uma vida? Matador da FDN é acusado de cobrar entre R$ 500 a R$ 2 mil para assassinar em Manaus

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por meio do delegado Torquato Mozer apresentou nesta terça-feira (24), pela manhã, o ex-presidiário, Thalys José Nascimento Costa, 20, conhecido no mundo do crime como Neném. Ele foi preso no bairro São José, zona leste de Manaus e é acusado de envolvimento em 11 assassinatos na capital. Os crimes teriam ocorrido entre outubro de 2015 a janeiro de 2017. Neném é pistoleiro da facção criminosa Família do Norte (FDN), de acordo com o delegado Torquato Mozer.

Thalys foi capturado por meio um mandado de prisão preventiva do plantão criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por conta do homicídio de Jeberson Coelho Rodrigues, ocorrido em 28 de agosto de 2016, na Rua 12, no bairro São José, zona leste. Ele foi flagrado por câmeras de segurança e chegou a ser reconhecido por testemunhas.

De acordo delegado Torquato Mozer, Thalys confessou cinco assassinatos em diversas áreas de Manaus, porém ele é suspeito de mais seis mortes. Segundo as autoridades, a maioria das mortes está ligada ao tráfico de drogas. Estima-se que ele recebia de R$ 500 a R$ 2 mil para cometer os assassinatos.

Thalys José Nascimento Costa foi indiciado por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).