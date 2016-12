Quase 250 pessoas foram abandonadas em 2016 no Amazonas

Dados da Secretaria de Segurança Pública no Amazonas(SSP-AM) indicam que em 2016, o estado registrou 240 casos de abandono de incapaz. O crime pode ser cometido em qualquer idade, contra idosos, crianças ou deficientes fiscos e mentais. A maioria dos registros no Amazonas aconteceu em Manaus, com pessoas do sexo feminino liderando os casos. Apesar disso, os números de 2016, ainda são menores que os registrados em 2015, com 306. Em Manaus o número é maior entre as crianças de 0 a 11 anos, onde foram contabilizados 152 casos. Em seguida, estão os casos entre pessoas com mais de 65 anos de idade, com 37.

Interior

No interior do Amazonas, em 2015, foram registrados nove casos. Já em 2016 foram 13 de janeiro a outubro. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o número maior está entre as mulheres, com 121 casos, contra 119 entre das pessoas do sexo masculino.