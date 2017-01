Quatro mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no Compaj

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que os procedimentos de revista em dias de entrega de materiais têm sido reforçados com o objetivo de inibir a entrada de materiais ilícitos em todas as unidades prisionais. Nesta terça-feira (25), quatro mulheres foram flagradas durante os procedimentos de revista com entorpecentes no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Todas as visitantes foram encaminhadas ao 19º Distrito Integrado de Polícia (19º DIP) para os procedimentos de flagrante e terão a autorização de visita suspensa pela Seap por 30 dias.

A relação de mulheres que tentaram entrar com entorpecentes no Compaj é:

Evalda Brito Medeiros: 4 porções de entorpecentes

Franksilania Esquerdo Pitombeira: 1 porção de entorpecente

Mylena Gama Coelho: 1 quantia de entorpecente escondida dentro de cigarros

Virginia Rodrigues Matos: 1 porção de entorpecente

Amazonas Notícias