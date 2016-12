R$ 900 milhões para o SUS

A partir do ano que vem novos recursos para ampliar e melhorar o atendimento à população por todo o País serão liberados pelo Ministério da Saúde. Mais de novecentos milhões de reais vão ser investidos em 1.966 serviços da rede pública. O anuncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta segunda-feira ao apresentar balanço de sua gestão de 200 dias à frente do cargo. A ação visa garantir o atendimento de unidades em funcionamento, mas que não recebiam contrapartida do Governo Federal, o que sobrecarregava a conta de estados e municípios. De acordo com o ministro Barros, esses investimentos só foram possíveis depois de adotar medidas de otimização dos gastos públicos, o que vai garantir, pelo menos, um ano de pagamento às unidades. “É um dado importante porque atinge milhões de brasileiros que passam a receber esses serviços fornecidos pelo SUS. Publicamos as portarias em dezembro e pagaremos essa parcela de dezembro em janeiro, porque não tivemos tempo hábil para fazer. Eles passaram a receber mensalmente esses valores. Os 962 [milhões] são para os doze meses. Então será um pagamento de 80 milhões por mês para esses serviços de saúde em todo o Brasil”.

Os novos recursos vão beneficiar 1.057 municípios de todas as unidades da federação. Entre os serviços contemplados estão 53 para atendimento de pacientes com câncer, 71 voltados a assistência de gestantes e bebês, 421 para a rede de urgência e emergência, incluindo UPAs e SAMU; além de 94 para assistência em UTI e 39 para cuidados de pessoas com deficiência, entre outros. Para mais informações acesse www.saude.gov.br.

Reportagem, Janary Damacena.