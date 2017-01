Reforços são enviados para Coari na busca por delegado desaparecido

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) envia nesta quinta-feira-feira (8) mais reforços para auxiliar nas buscas ao delegado Thiago Garcez, desaparecido desde segunda-feira.

A equipe é formada por 12 servidores, entre policiais militares do COE, policiais adestradores com um cão farejador treinado, bombeiros e um perito criminal, que vai operar um drone nas próximas ações de busca.

Eles embarcam por volta das 10h em um avião do Governo, no Aeroporto Eduardinho. A imprensa pode acompanhar o embarque do grupo a partir das 8h, no aeroporto Eduardinho.